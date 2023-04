Benfica-Inter: i nerazzurri espugnano l’Estadio da Luz

L’Inter inizia in maniera aggressiva la partita al da Luz, ma il Benfica prende subito campo e impensierisce Onana con un tiro di Rafa Silva da dentro l’area di rigore, arrivato in seguito ad una brutta respinta di Dimarco. I portoghesi mettono sotto pressioni i nerazzurri, i quali resistono bene e intimoriscono i la squadra di Schmidt con un tiro di Acerbi dalla lunga distanza che si alza poco sopra la traversa. Una partita ad alta intensità, ma che si trascina sullo 0-0, risultato con il quale si conclude il primo tempo.

Nel secondo tempo il Benfica inizia a valanga, ma l’Inter punisce i padroni di casa: cross pregevole di Bastoni e Barella di testa porta in vantaggio i meneghini. Le aquile provano a pareggiare la partita, ma i nerazzurri riescono a proteggere il vantaggio e al minuto 78 si rendono ancora pericolosi con un’azione fotocopia a quella del goal: cross di Bastoni, Dumfries colpisce di testa ma il pallone viene respinto dal portiere di Benfica. Ma qualche secondo dopo, colpo di scena: check del VAR e l’arbitro Taylor decreta il rigore per l’Inter per un tocco di mano in area di rigore. Lukaku raddoppia e porta l’Inter ad un passo dalla semifinale di Champions League. Finisce 2-0 per i nerazzurri, che si godono la vittoria in attesa del ritorno.

Benfica-Inter: il tabellino

BENFICA (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 Antonio Silva, 91 Morato, 3 Grimaldo; 22 Chiquinho, 61 Florentino (64′ Neres); 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario, 8 Aursnes; 88 Ramos. A disposizione: 24 Soares, 75 Gomes, 4 Verissimo, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 33 Musa, 65 Rodrigues, 71 Joao Tomé, 73 N’Dour, 87 Joao Neves. Allenatore: Oscar Schmidt.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (90+2′ De Vrij); 2 Dumfries (86′ D’Ambrosio), 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (63′ Gosens); 9 Dzeko (63′ Lukaku), 10 Lautaro (63′ Correa). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

AMMONITI: 22′ Silva; 50′ Brozovic, 83′ Dzeko

MARCATORI: 51′ Barella, 82′ Lukaku (R)

Arbitro: Oliver (ENG)