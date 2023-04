Benfica-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Benfica e Inter si sfideranno, martedì 11 aprile, in Champions League, nella gara d’andata dei quarti di finale della competizione. La sfida si giocherà in Portogallo, all’Estádio da Luz, la casa del Benfica, che può ospitare fino a 65.000 spettatori. La squadra di Roger Schmidt ha incassato, nell’ultima sfida di Liga Portugal, una sconfitta casalinga contro i rivali del Porto, per 1-2. Prima dell’accaduto, “Las Águias” (le aquile) venivano da 8 vittorie consecutive; l’ultima sconfitta era stata ad inizio febbraio nella Taça de Portugal, ovvero la Coppa di Portogallo, ai calci di rigore contro il Braga. Il Benfica si trova attualmente e indiscussamente primo in classifica in campionato, con 71 punti dopo 27 giornate, e a +7 punti dal Porto secondo in classifica. Ben diversa è la situazione dalla sponda Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi faticano a rialzarsi da un brutto momento stagionale e nelle ultime 6 partite, i nerazzurri sono stati a secco di vittorie. L’Inter si trova momentaneamente al 5° posto in Serie A, in zona Europa League, ma a -1 dal Milan quarto. Fin qui la stagione dei nerazzurri in campionato è stata alquanto deludente, con tanti alti e bassi (più bassi che alti), ma la Champions è un’altra storia, un altro mondo e, chissà, se magari proprio quest’ultima non riuscirà a far rialzare l’Inter dalle tenebre, un po’ come lo scorso ottobre, quando l’Inter era in un momento buio, e la vittoria contro il Barcellona la risollevò.

Benfica-Inter, precedenti e statistiche

La sfida di questa sera sarà il 4 incrocio nella storia tra Benfica ed Inter. Il verdetto, finora, sorride notevolmente in favore ai nerazzurri. Le ultime due sfide, risalgono agli ottavi di Coppa UEFA 2003/04. Nella gara d’andata, in Portogallo, il risultato finale fu un pareggio per 0-0, mentre al ritorno i nerazzurri vinsero in un avvincente match per 4-3. L’ultima sfida disputata dalle due squadre, nonché l’unica in Coppa dei Campioni o Champions League, ma anche la più rosea al ricordo per i tifosi interisti, è quella della finale della stagione 1964/65 dove l’Inter trionfò per 1-0 con gol di Jair. I diffidati della gara odierna sono tanti, da ambedue le parti. Il Benfica, che non avrà a disposizione Bah e Otamendi, il primo per infortunio mentre il secondo per squalifica, ma si potrebbe aggiungere alla lista anche lo stesso Grimaldo, per problemi fisici, ha 3 diffidati in rosa: Gonçalo Ramos, Florentino Luís, João Mário. La squadra di Inzaghi uno in più, 4, ovvero Bastoni, Dimarco, Lautaro e lo stesso tecnico piacentino.

Le probabili formazioni di Benfica-Inter

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All.: Schmidt

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

Dove vederla in tv

Benfica-Inter, che verrà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, sarà trasmessa in diretta streaming, per gli abbonati Sky, su Sky Go o NOW. Inoltre, sarà possibile seguire la partita gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.