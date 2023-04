Calciomercato Inter, Dzeko aspetta fiducioso per il rinnovo: “Presto saprete tutto”

Edin Dzeko torna a parlare dell’Inter e di un possibile rinnovo visto che i nerazzurri potrebbero presto rinnovare il contratto del cigno di Sarajevo. Queste le parole del calciatore ai microfoni di TV N1 Sarajevo.

Dzeko: “All’Inter voglio vincere ma posso farlo ancora”

“In questa stagione ho già vinto un trofeo con l’Inter, ma l’obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo. Da giocatore dell’Inter ho già vinto tre trofei e so quanto sia importante per un club come l’Inter essere costantemente in lotta per lo scudetto. Il risultato dell’andata di Coppa Italia contro la Juventus è ancora in bilico e dobbiamo giocare ancora meglio in casa, per arrivare in finale e vincere”. E poi ancora: “Lo sfogo al termine della gara? Durante la partita sono successe alcune cose che non dovrebbero avere posto sui campi di calcio, di cui si è già parlato e scritto. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e volevo ringraziarli in questo modo.

“In quel momento ho sentito che regalare la maglia era il minimo che potessi fare e li ringrazio per il loro supporto in campo. Abbiamo avuto un buon rapporto sin dal primo giorno del mio arrivo all’Inter e di questo sono loro grato. Il rinnovo? Tutto si saprà presto. Ci sono persone che si occupano di questo. Sono concentrato esclusivamente sul campo“, ha detto l’ex calciatore della Roma.