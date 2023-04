Calciomercato Inter, Inzaghi sempre più a rischio: ecco l’idea di Marotta

È il giorno di Benfica-Inter. Partita utile per risollevare il morale di una squadra che ha perso fiducia da qualche settimana. Potrebbe essere una doppia sfida, quella al Benfica, decisiva per il futuro di Simone Inzaghi. I numeri dell’ultimo periodo preoccupano non solo i tifosi nerazzurri ma anche la stessa dirigenza dell’Inter. Marotta starebbe già valutando il dopo Inzaghi per la prossima stagione.

Da De Zerbi a Thiago Motta, resta l’ombra di Conte

La principale idea di Marotta resta Roberto De Zerbi. L’ostacolo principale per i nerazzurri è la clausola fissata dal Brighton nel contratto del tecnico che prevede una cifra che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Cifra che l’Inter non è disposta a spendere e quindi l’alternativa porta a Thiago Motta che ha costi inferiori all’ex Sassuolo. Sullo sfondo resta il ritorno di Conte che però ha un ingaggio troppo elevato.