Calciomercato Juventus, Allegri vuole l’ex Napoli | Arrivano le parole del difensore

La Juventus vuole rifondare la propria difesa a partire dal prossimo anno: un obiettivo dichiarato già dallo scorso anno era senza dubbio Kalidou Koulibaly, poi accasatosi al Chelsea dopo l’addio al Napoli. Nonostante il recente arrivo a Londra, da qualche settimana continuano le voci che lo vorrebbero a Torino con un anno di ritardo.

Calciomercato Juventus, Koulibaly allontana le voci di un arrivo in bianconero

Come riportato dal Tuttomercatoweb, è stato lo stesso Koulibaly a smentire queste voci in un’intervista al Times. Ecco le parole del difensore camerunense: “Ambientarmi non è stato facile dopo aver passato tanti anni nella stessa squadra ma adesso sto ritrovando la forma migliore. Non penso affatto ad una cessione, il Chelsea ha dimostrato di credere in me l’estate scorsa per cui la mia intenzione è quella di ripagare il club per la fiducia concessami“.