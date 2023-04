Calciomercato Juventus, il Real Madrid bussa alla porta bianconeri per l’attaccante

Dusan Vlahovic potrebbe cambiare squadra al termine di questa stagione in corso visto anche il periodo di forma non ottimale e proprio per questo potrebbe finire sul mercato considerato che Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid sono pronti ad acquistare l’attaccante ex Fiorentina.

Calciomercato Inter, Vlahovic verso la Liga

Secondo quanto riportato da Sport, testata spagnola, i Blancos vogliono il calciatore serbo come alternativa a Karim Benzema, che quest’anno compirà 36 anni mentre i bianconeri stanno lavorando proprio per sostituire l’ex viola.