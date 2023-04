Calciomercato Juventus, Messi vuole Di Maria al Barcellona

Il Barcellona è deciso a riportare a casa Lionel Messi. Anche il calciatore argentino sarebbe volenteroso di tornare nel club che gli ha regalato la gloria assoluta, ma chiedendo degli acquisti al club spagnolo.

Calciomercato Juventus, si prova a blindare Di Maria

Il primo nome fatto da Messi alla dirigenza del Barcellona è stato quello di Di Maria. Il calciatore della Juventus è in scadenza di contratto a giugno, e non sarebbe insensibile alla possibile chiamata di Messi. Per questo la Juventus vuole accelerare ancora di più per tentare il rinnovo di almeno un altro anno.