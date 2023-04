Calciomercato Juventus, sfida al Milan per l’ex Barcellona

In vista della prossima stagione la dirigenza della Juventus sta iniziando a sondare il mercato per no farsi trovare impreparata e soprattutto indietro con le trattative. Su un colpo di mercato ha già trovato la concorrenza del Milan.

Calciomercato Juventus, interesse per Todibo

Il centrale del Nizza, ex Barcellona, Todibo è finito nel mirino di molte big club europei, dal Psg ad alcuni club inglese, passando per la Juventus ed il Milan. Si perché la Juventus ha bisogno di un centrale difensivo di esperienza per sopperire alle mancanze sempre più frequenti di Bonucci, ed avrebbe individuato in Todibo il suo successore. Interessamento forte anche del Milan che darà non poco fastidio, anche se la concorrenza economica delle sopra citate squadre non è allo stesso livello delle due italiane.