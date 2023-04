Calciomercato Lazio, il nuovo nome per l’attacco: piace a Sarri

I biancocelesti studiano le nuove mosse per il futuro

Lo sguardo è rivolto ancora agli attaccanti, e in particolare a chi prendere in considerazione per dare respiro a Ciro Immobile, evitando lo spostamento al centro di Felipe Anderson. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbe preso quota l’idea Pinamonti.

Lazio, Pinamonti per il futuro

Pinamonti gode del gradimento di Sarri, che avrebbe inserito anche lui nella lista dei potenziali nuovi acquisti, però in scadenza nel 2027. Inoltre, è gestito dalla scuderia Raiola, la stessa che cura gli interessi di Luca Pellegrini.