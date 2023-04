Calciomercato Lazio, Tare prova il colpo a parametro zero

La Lazio sta vivendo una stagione ad alti livelli: seconda in classifica e vicina ad approdare alla prossima Champions League. Proprio pr questo la dirigenza vorrebbe regalare un bel colpo ai tifosi.

Calciomercato Lazio, si tenta il colpo Uribe

Con la probabile partenza di Milinkovic-Savic in estate, la Lazio sta cercando un modo per rinforzare il centrocampo, e sta puntando gli occhi su Uribe del Porto. Il colombiano, che può giocare sia da mezzala che da mediano, si libererà a parametro zero il prossimo giugno. Con il suo ingaggio inferiore a 2 milioni di euro all’anno è la figura giusta per il presidente Lotito.