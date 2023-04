Calciomercato Milan, Maldini per l’attaccante pesca dalla Championship

Maldini alla ricerca dell'attaccante per la prossima stagione

Sicuramente il reparto meno brillante della stagione del Milan è l’attacco. Ibra non ci è quasi mai stato, Origi non è mai stato fondamentale, Leao ha vissuto alti e bassi così come anche Giroud.

Calciomercato Milan, idea Joao Pedro

Una delle ultime suggestioni di Maldini è l’attaccante del Watford Joao Pedro. Il classe 2001 nella stagione corrente di Championship ha già collezionato 10 gol e 4 assist. Il calciatore ha un contratto fino al 2028 ma, come riporta Calciomercato.com, il Milan proverà lo stesso l’affondo decisivo.