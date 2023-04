Calciomercato Milan, rivelazione del portoghese: “Resterò al Milan”

Grandi passi avanti per il rinnovo del campione

Siamo arrivati ormai alla vigilia di Milan-Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La notizia che sicuramente farà piacere ai tifosi rossoneri però è un’altra. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, Rafael Leao avrebbe confidato agli amici di voler restare al Milan nonostante le voci che lo vedevano lontano da Milano per il futuro.

Rinnovo Leao, resta il rebus Sporting

Le parole del portoghese faranno sicuramente felice l’ambiente ma il rinnovo resta più complicato. Leao ha il contratto in scadenza nel 2024 e difficilmente la dirigenza valuterà il prolungamento di solo un anno. Ciò che in questo momento complica il rinnovo è la famosa multa che il portoghese deve pagare allo Sporting Lisbona. Il Milan non ha intenzione di pagarla e quindi molto probabilmente la multa di 20 milioni verrà pagata dal Lille.