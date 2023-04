Calciomercato Roma, giorno decisivo per il rinnovo di Smalling?

Il futuro di Smalling è sempre incerto. Il rinnovo automatico è già scattato, ma per ora non arriva la fumata bianca tra le due parti. La preoccupazione della Roma è quello di perderlo dato le numerose richieste in giro per l’Europa, ma oggi forse potrebbe esserci la svolta decisiva.

Calciomercato Roma, in città l’agente di Smalling

Oggi è arrivato a Roma l’agente di Smalling. James Featherstone, che cura gli interessi del difensore, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto davanti alla Fontana di Trevi, dando l’impressione di un viaggio del tutto turistico. Anche da Trigoria fanno sapere che non è in programma nessun appuntamento, ma sappiamo bene come procede il calciomercato. La Roma vuole scongiurare in tutti i modi di perdere il difensore inglese, anche perché un sostituto del suo livello non costerebbe al di sotto dei 30 milioni.