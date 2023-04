Calciomercato Roma, lo spagnolo ha convinto Mou: si tenta il riscatto

La Roma pensa al futuro in difesa, le recenti prestazioni in chiave negativa di Roger Ibanez e positiva invece di Diego Llorente, potrebbero portare al club a diverse considerazioni. Sul centrale brasiliano c’è l’interesse di molte squadre di premier e i soldi che entrerebbero nelle casse giallorosse potrebbero portare ai giallorossi stabilità economica; e il rimpiazzo potrebbe essere proprio in casa, infatti in questi giorni l’ipotesi riscatto del centrale spagnolo in prestito dal Leeds si fa più concreta.

Roma, suggestione Llorente

Questi sei mesi a Roma gli permetterebbero innanzitutto di lavorare stabilmente con Mourinho per entrare pienamente nei suoi schemi. Lui è innamorato della città e sappiamo che la volontà del giocatore sposta parecchio.

Con i soldi della cessione di Ibanez la Roma oltre al riscatto dello spagnolo potrebbe inserirsi di nuovo nella pista Van de Ven, su cui già c’è stato un interessamento in passato; anche questa trattativa è legata ad un’uscita dalla rosa giallorossa, ovvero quella del centrale albanese Marash Kumbulla.

Di certo la Roma non si farà trovare impreparata e la prossima finestra di mercato potrebbe essere cruciale in vista della scadenza del contratto dell’allenatore portoghese.