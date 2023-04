Il martedì del betting, la Champions League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani, il mondo delle scommesse non si ferma mai | Le comparazioni quote del web

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Benfica-Inter

Oggi si parte con l’andata dei quarti di finale di Champions League. Tra le tra italiana rimaste in corsa per il titolo troviamo l’Inter che affronterà in Portogallo il Benfica. Neroazzurri che non sono in un buon momento di forma, anzi, forse è il più brutto della stagione, ma forse la canzoncina della Champions League può ravvivare la squadra. Padroni di casa che forse sono la vera rivelazione di questa Champions League, ed offrono un calcio sempre molto offensivo. I bookmakers quotano il segno 1 a 2.3 su Sportbet, segno X a 3.3 e segno 2 a 3.5.

Manchester City-Bayer Monaco

Super sfida quella di stasera tra Manchester City e Bayer Monaco, una finale anticipata. Due delle squadre più forti d’Europa si affronteranno per vedere chi passerà il turno e potrà continuare il sogno di vincere la Champions( la prima volta per il City). I bookmakers quotano il segno 1 1.73, segno 2 a 5 e segno X a 4.25 su Sportbet.