Manchester City-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in tv

Manchester City-Bayern Monaco, precedenti e statistiche

La sfida odierna tra Manchester City e Bayern Monaco, che si giocherà all’Etihad Stadium di Manchester, sarà il 7° incrocio tra le due compagini. Il bilancio complessivo dei 6 precedenti incroci, è in perfetta parità, visto che entrambe le squadre hanno vinto 3 sfide a testa. Le ultime 10 sfide casalinghe che i Citizens hanno disputato in Champions League contro avversarie tedesche sono state tutte vinte dal Manchester City. Quest’oggi, il neo allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel, esordirà nella competizione, che ha vinto con il Chelsea (sempre subentrando a stagione in corso), con la sua nuova squadra, sfidando un altro top allenatore come Pep Guardiola. Le sfide tra il tecnico tedesco e quello spagnolo ammontano complessivamente a 3. In questi scontri le squadre allenate dall’attuale tecnico degli Sky Blues non sono mai riuscite a segnare. L’unico successo avuto da Guardiola contro Tuchel fu nel 2016, quando era lui sulla panchina del Bayern Monaco e vinse la finale di Coppa di Germania ai calci di rigore, contro il Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni di Manchester City-Bayern Monaco

MAanchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. All.: Guardiola

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman; Mané. All.: Tuchel

Dove vederla in tv

Manchester City-Bayern Monaco, che sarà diretta dallo spagnolo Jesus Gil Manzano, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport, mentre in streaming Sky Go, NOW e Infinity+.