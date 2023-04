Roma, in Europa League arbitra José Maria Sanchez | I precedenti sorridono

Ufficializzate le designazioni arbitrali anche per i quarti di finale di Europa League: ad arbitrare la Roma sarà lo spagnolo José Maria Sanchez.

Roma, con lo spagnolo non si perde

Sono due i precedenti con il fischietto spagnolo: la prima risale al 27 febbraio del 2020 contro il Gent, partita finita in pareggio per 1-1; la seconda, ed anche la più recente, è quella del ritorno dei quarti di finale in Conference League col Bødo Glimt, il 14 aprile 2022 allo stadio Olimpico, quando la Roma s’impose per 4-0 sui norvegesi.