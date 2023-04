Giornata avara per i bomber; è Zaccagni il top assoluto per il Fantacalcio

Ventinovesimo turno senza marcature multiple; punteggi medi di conseguenza più bassi e differenza affidata soprattutto a centrocampisti e difensori o a calciatori non adusi a raccogliere troppi bonus. Il migliore in assoluto risulta Zaccagni con la rete stendi-Juventus; benissimo il portiere messicano Ochoa che di fatto nega all’Inter il raddoppio costringendola poi al pari decretato da Candreva e dall’errore del dirimpettaio Onana. Ma vediamo tutto in dettaglio, ruolo per ruolo.

PORTIERI – Come già detto a livello prestazionale e quindi per chi utilizza anche il modificatore portiere (o difesa), il migliore in assoluto è l’estremo difensore della Salernitana Ochoa con il suo 8, ridotto a 7 quanto a fantamedia dalla rete subita ad opera di Gosens. Stessa fantamedia per Skorupski, Perisan e Dragowski che rimedia con un assist (!) al malus per la rete incassata. Abituato a stare spesso tra i migliori deve registrare una domenica da dimenticare il leccese Falcone. Il suo grave errore su tocco di Gallo costa alla squadra la sesta sconfitta consecutiva e a lui una fantamedia pessima (4,5 – 2 = 2,5). Stessa votazione e fantamedia per Consigli che già non proprio incolpevole in occasione della prima rete del Verona, consegna letteralmente a Gaich il pallone della vittoria-speranza. Brutti voti anche per Ravaglia (fm 3 ma 6 in pagella), Szczesny e Silvestri (fm4). Insufficiente Onana (5,5) che arriva però al 4,5 subendo un solo gol.

DIFENSORI – Di Lorenzo torna sull’altare dopo una giornata nelle polveri; per lui un bel 10,5 che lo rende il miglior difensore di giornata. Subito dietro di mezzo punto Sernicola, che arriva a 10 perché penalizzato da un’ammonizione, Gosens e Ceccherini. A livello prestazionale si aggiunge ai migliori anche il bolognese Soumaro con il suo rilevante 7,5 in pagella. Lo spezzino Wisniewski paga l’autorete, e l’ammonizione, con l’ultimo posto assoluto di giornata. Per lui un 2,5 finale che non ha bisogno di ulteriori commenti. Poco meglio Gallo che confeziona l’autorete in “combutta” con Falcone; per lui è 3 la fantamedia finale. Alex Sandro, il terzino “volante” della Juventus, si ferma invece a 4 abbinando un cartellino giallo alla sua prestazione non proprio esaltante.

CENTROCAMPISTI – Numeri da attaccante puro per Mattia Zaccagni che con il suo decimo sigillo stagionale in campionato affossa la Juventus, lancia la Lazio e soprattutto, fantacalcisticamente parlando, ottiene il miglior fantavoto di giornata col suo 11,5 arricchito anche dall’assist in occasione della rete realizzata da Milinkovic. Molto bene anche Schouten che bonus a parte ottiene lo stesso voto del laziale (7,5) ma grazie alle realizzazioni messe a referto sono almeno 5 i calciatori che toccano quota 10 e cioè l’abbonato Rabiot, i monzesi Rovella e Colpani, l’ex avvelenato Candreva e l’inutile (ai fini del risultato di squadra) Harroui. Decisamente dietro la lavagna e per grazia ricevuta non anche peggio (leggasi rosso scampato più volte), finisce Cuadrado con il suo 4,5. Stessa votazione ed ennesimo cartellino anche per Gyasi dello Spezia.

ATTACCANTI – Che la giornata non sia stata un gran che per le punte lo si capisce scorrendo l’elenco dei migliori attaccanti di giornata, tutti comunque con un bel 10 in pagella frutto di una rete associata ad una prestazione di ottimo livello. Accanto a Dybala e Beto infatti, leggiamo i nomi delle ex speranze Sansone e Di Francesco e addirittura quello del veronese Gaich. Giornata negativa per Petagna, peggiore attaccante con il suo 4,5 di fantamedia (5 + malus giallo), Hojlund e i milanisti Rebic e Origi, tutti con un “bel” 5 in fantapagella.