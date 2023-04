Al Milan il primo round (1-0): i tifosi del Napoli sognano però la rimonta

Derby tutto italiano quello di questa sera tra Milan e Napoli, con in palio la semifinale tutta da giocare con i rossoneri che vincono di misura grazie alla rete di Brahim Diaz nel primo tempo. La squadra di Pioli aggredisce il Napoli e non lo lascia giocare anche se sono tante le occasione che ha la squadra di Spalletti per pareggiare i conti anche se non gli riesce l’ultima giocata complice anche le assenze di Simeone e Osimhen.

E come se non bastasse al ritorno i partonopei dovranno fare a meno anche di Kim e Anguissa, due calciatori imprescindibili per Spalletti. Ma ora per le due squadre c’è da pensare ad altro visto che Pioli avrà bisogno di vivere certe notti per tornare in Champions mentre Spalletti si godrà lo scudetto, quindi appuntamento tra meno di una settimana al Diego Armando Maradona.

IL TABELLINO:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (dal 21′ st Saelemaekers), Tonali; Brahim Diaz (dal 34′ st Rebic), Krunic, Rafael Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Ballo-Touré, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Junior Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (dal 35′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 35′ st Ndombelé); Lozano (dal 23′ st Raspadori), Kvaratskhelia (dal 35′ st Politano), Elmas. A disposizione: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Gaetano. Allenatore: Spalletti

Reti: al 40′ Bennacer

Ammonizioni: Zielinski, Bennacer, Anguissa, Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Saelemaekers

Espulsioni: Anguissa

Recupero: quattro minuti nel primo tempo e cinque minuti nella ripresa