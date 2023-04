Calciomercato Inter, con la Champions cambia il futuro dei nerazzurri

La notte magica di Lisbona contro il Benfica avvicina sensibilmente l’Inter alle semifinali di Champions League: ma la qualificazione alla prossima competizione internazionale potrebbe essere fondamentale anche per il futuro societario dei nerazzurri. Infatti la partecipazione alla prossima Champions aprirebbe le porte alla cessione dell’Inter da Suning a Investcorp.

Calciomercato Inter, Investcorp pronto a formulare un’offerta

Come riportato da calciomercato.it, Investcorp starebbe per mettere insieme un consorzio con l’obiettivo di raccogliere capitali per una cifra complessiva di 595 milioni di euro. Una somma che, sommata alla posizione debitoria del club, sarebbe necessaria ad acquisire l’Inter per una valutazione complessiva di circa 1,2 miliardi di euro. Sull’edizione odierna de ‘Il Sole 24 Ore’, inoltre, viene rivelato come ci siano altri possibili compratori oltre a Investcorp che nei mesi scorsi hanno analizzato quella che potrebbe essere la struttura necessaria per l’acquisto dell’Inter da Zhang.