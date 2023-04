Calciomercato Inter, operazione portieri

Questione Benfica archiviata con un secco 0-2 grazie alle reti di Barella e Lukaku, ora in casa Inter arriva una piccola iniezione di fiducia che fan ben sperare anche per il futuro. I nerazzurri infatti nonostante la vittoria in Champions contro la squadra portoghese, si trovano ancora in piena crisi di risultati. Prima della partita andata in scena ieri sera, la squadra allenata da mister Inzaghi si trascinava dietro ben 6 risultati negativi tra campionato, Coppa Italia e Champions. Nella speranza che la recente vittoria registrata ieri in terra lusitana possa dare il via ad una scia di risultati positivi, l’equipe dirigenziale intanto è alle prese con le strategie che adotterà in vista del prossimo calciomercato. E stavolta il focus è puntato sul discorso portieri.

Calciomercato Inter, un veterano alla corte di Steven Zhang

Con Onana attuale titolare ma corteggiato da mezza Europa e un Handanovic che molto probabilmente terminerà la sua carriera a fine stagione, Marotta si ritrova obbligato a dovere necessariamente affrontare la questione estremo difensore. Stando a delle indiscrezioni la società avrebbe puntato il suo interesse verso Ochoa, portiere della Salernitana. Il messicano è una sorta di autorità con la sua nazionale, grazie ai cinque mondiali disputati fino ad ora, tre dei quali da titolare. Dotato di riflessi fuori dal comune e di un’agilità altrettanto spiccata, Ochoa porterebbe quell’esperienza giusta che gli consentirebbe di guidare l’intero reparto arretrato. Non è certamente giovanissimo questo è vero, 37 anni per lui e magari ciò potrebbe far torcere un po’ il naso alla tifoseria nerazzurra ma stando alle prestazioni che sta offrendo con la casacca granata non c’è da stupirsi se viene ancora considerato un portiere di prima fascia. Marotta valuta e nel frattempo prepara la strategia.