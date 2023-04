Calciomercato Juventus, l’argentino non rientra più nei piani del mister

Con tutte le probabilità del caso, Leando Paredes è destinato a lasciare la casacca bianconera. Il centrocampista argentino non rientrerebbe più nei piani di mister Allegri e pensare che ciò sia dipeso dalla lite avvenuta nella giornata di Pasquetta al campo d’allenamento, è del tutto plausibile. Paredes infatti avrebbe rimproverato il tecnico livornese del suo scarso impegno degli ultimi mesi, cosa questa che avrebbe dato il via ad una discussione piuttosto accesa che di fatto ha portato il neo campione del mondo. a saltare il pranzo con l’intera squadra. Inoltre l’eliminazione della Juventus dai gironi della Champions League ha fatto decadere l’obbligo di riscatto dal Psg, fissato in 20 milioni.

Calciomercato Juventus, pronta la strategia per arrivare al nuovo innesto

Con tali premesse va da se quindi che la società bianconera si ritroverà a dover prendere necessariamente qualcun altro in quel ruolo. Attualmente il nome più seguito è quello di Frattesi del Sassuolo. Il ventitrenne nazionale italiana però è seguito anche da altre squadra della nostra Serie A, Lazio prima fra tutte. Se i bianconeri vorranno davvero puntare su di lui, dovranno obbligatoriamente battere sul tempo i biancocelesti di mister Sarri, dati come favoritissimi come prossimi compagni di squadra del romano.