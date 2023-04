Calciomercato Juventus, svolta per il terzino sinistro: rinnovo vicino

La Juventus sarà protagonista, domani, nel match di Europa League contro lo Sporting Lisbona valido per i quarti di finale. Oltre a pensare al campo, in casa bianconera, si comincia a ragionare sulla sessione di mercato estiva, dove si cercherà di aggiustare la rosa nel migliore dei modi. L’idea è quella di svecchiare puntando forte sui giovani formati dalla primavera, insieme a qualche punto fermo. Tanti sono i ruoli da rivedere ma ci potrebbe essere una svolta per quanto riguarda il terzino sinistro.

Juventus, Alex Sandro verso il rinnovo

Uno dei ruoli che la Juventus ha cercato da tempo di sistemare è quello del terzino sinistro. Alex Sandro era stato ormai dato pero uscente, ma viste le sue condizioni contrattuali potrebbe clamorosamente rinnovare. Difatti, una delle clausole legate al rinnovo riguarda il numero di presenza, che il giocatore ha quasi raggiunto.