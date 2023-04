Calciomercato Lazio, occhi sul Sassuolo per il vice Immobile: Tare ci pensa

Stagione esaltante fino a questo momento in campionato, lo stesso non si può dire in Europa. La rosa di Maurizio Sarri è soddisfacente per giocare solo una competizione ma quando le competizioni aumentano, ecco allora che si ritorna a parlare di riserve che mancano. Una su tutte è la questione legata al vice Immobile, dove ancora la Lazio non è riuscita a metterci una pezza. I candidati sono tanti ma uno in particolare stuzzica più di tutti Tare.

Pinamonti-Lazio, si può fare

Nelle ultime ore in pole per il ruolo di vice Immobile ci sarebbe Andrea Pinamonti. In questi giorni i neroverdi hanno riscattato il giocatore per 20 milioni di euro quindi serviranno almeno 25 milioni per far si che la Lazio diventi la prossima squadra dell’ex Inter.