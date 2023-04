Calciomercato Milan, si fa sul serio col ventunenne

L’attenzione è rivolta completamente alla gara di stasera che vedrà il Milan scontrarsi contro il Napoli per la gara di andata valevole per i quarti di finale di Champions. Entrambe le squadre arriveranno all’appuntamento più motivate che mai. Da una parte i partenopei che vogliono continuare a disputare quella che fino ad ora si sta definendo come stagione straordinaria, dall’altra i rossoneri che hanno tutte le intenzioni di proseguire il loro cammino in Champions. Sarà indubbiamente una partita piena di emozioni. Nel frattempo negli uffici della società però Maldini e Massara continuano a pensare anche al calciomercato. L’importanza maggiore la ricopre sempre il reparto avanzato, destinato necessariamente ad essere rinforzato per un discorso prettamente anagrafico.

Calciomercato Milan, ventisette presenze e diciassette reti, di chi si tratta

Sappiamo che sia Giroud che Ibrahimovic hanno calcisticamente parlando, parecchie primavere sulle loro spalle e affidare l’intero attacco soltanto a Leao sarebbe impensabile, soprattutto in virtù dell’incertezza del rinnovo che ancora riguarda il portoghese. La dirigenza di conseguenza valuta varie ipotesi, una delle quali si chiama Balogun. L’attaccante inglese gioca in Francia al Reims ma è di proprietà dell’Arsenal. Con i suoi 21 anni e le sue 27 presenze contornate da 17 reti, rappresenterebbe l’alternativa ideale per l’attacco rossonero. E’ un attaccante molto rapido e veloce, abile a sfruttare tali caratteristiche cercando con ossessione la profondità. Un suo arrivo al Milan consentirebbe alla società di fare un discorso a lungo raggio, considerando che la punta inglese è un classe 2001.