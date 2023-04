Calciomercato Roma, Aouar nella capitale

Da tempo Aouar è finito nel mirino del calciomercato della Roma per la prossima stagione. Ad alimentare questo c’è il fatto che il calciatore del Lione ha passato la Pasquetta a Roma.

Calciomercato Roma, Pinto tenta il colpo Aouar

Il centrocampista 24enne è in scadenza di contratto col club in cui è cresciuto e da tempo è nel mirino di diversi club italiani tra cui Milan, Roma e Napoli. Aouar lascerà il Lione visto anche il recente impiego: solo 5 partite da titolare in campionato. Per convincerlo serve un ingaggio da 4 milioni e la possibilità di giocare in Champions.