Calciomercato Roma, è fatta per il rinnovo del difensore inglese: i dettagli

È la vigilia di un match importantissimo di Europa League per la Roma. Domani alle 18:45 i giallorossi sono attesi in terra olandese per sfidare il Feyenoord. Intanto però, è tempo di pensare ai rinnovi di giocatori in scadenza tra quest’anno e l’anno prossimo. Il primo rinnovo che ormai sembra andare a buon fine è quello che riguarda Chris Smalling.

Smalling-Roma ci siamo, le cifre

Il difensore ex United ha deciso così di proseguire la sua avventura in giallorosso. Chris Smalling avrà un prolungamento del contratto fino al 2025. Il biennale prevede un ridimensionamento dell’ingaggio a cifre leggermente più basse dell’attuale. Tra bonus e parte fissa, infatti, dovrebbe percepire circa 3,5 milioni di euro. A breve la firma.