Milan-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Milan in campo con il 4-2-3-1 rivisto contro i partenopei e l’Empoli in campionato . Sorpresa Bennacer sulla trequarti con Brahim Diaz e Leao sulle fasce; difesa con Kjaer e Tomori. In casa Napoli, Spalletti, chiamato a far fronte alle assenze pesanti Osimhen e Simeone, sceglie l’attacco a tre con Politano, Kvaratskhelia e Lozano; torna Zielinski tra i titolari e Olivera al posto di Mario Rui.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Lozano, Kvaratskhelia.