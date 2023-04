Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

A San Siro l’andata del quarto tutto italiano

Milan-Napoli, quarto di finale di andata di UEFA Champions League, è in programma questa sera alle 21 a San Siro. I rossoneri proveranno a confermare la grande prestazione vista al Maradona in campionato; dall’altra parte, il Napoli vorrà riscattare la brutta serata e proseguire una straordinaria campagna europea. I partenopei giocheranno il loro primo quarto di finale di UEFA Champions League della loro storia. Il match sarà visibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Milan-Napoli, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.