Pallotta pronto al ritorno in Italia. C’è il nome del club

James Pallotta pronto al ritorno in Italia

James Pallotta, ex proprietario della Roma, dopo aver avuto come apice una semifinale di Champions, è pronto al ritorno in Italia.

Secondo quanto riporta Milano e Finanza, Pallotta sarebbe pronto a rilevare il bari da De Laurentiis, anche in caso di mancata promozione in Serie A. Ricordiamo che la norma italiana prevede che non è possibile possedere due club nella stessa serie, e De Laurentiis proprietario del Napoli, sarebbe costretto in caso di promozione del BAri in serie A, a cedere il club pugliese.

Pallotta dopo Roma, sarebbe quindi convinto a ritornare in Italia e ad investire nel Bari, squadra che sta stupendo oltre ogni pronostico in Serie B, trascinata da bomber Folorunsho.

Ricordiamo infine, che Pallotta in precedenza aveva tentato di acquistare il Palermo, poi passato al City Group e la Sampdoria che a quanto pare sia vicina al fallimento.