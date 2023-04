Real Madrid-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Andata al Bernabeu tra Real e Chelsea

Real Madrid-Chelsea, andata dei quarti di UEFA Champions League, è in programma alle 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Condizioni diverse e momenti altrettanti diversi per la due formazione: da una parte i blancos di Ancelotti, in grande condizione, capaci di ribaltare con un sonoro 0-4 la semifinale di Coppa dei Rey contro il Barcellona; dall’altra i blues che, nonostante il ritorno sulla panchina di Lampard, non trovano la vittoria dallo scorso 11 marzo contro il Leicester. Chelsea, all’undicesimo posto in Premier League, prova a capovolgere una stagione disastrosa proprio attraverso la competizione più importante. Nella passata edizione della UEFA Champions League i due club si sono incontrati ancora nei quarti di finale. In quella occasione i blancos avevano avuto la meglio sugli inglesi con un 1-3 a Londra e un 2-3 a Madrid. Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul canale numero 251 del satellite o in streaming su Infinity+.

Real Madrid-Chelsea, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Cucurella; Gallagher, Fernandez, Kovacic; Sterling, Havertz, Joao Felix. All. Lampard.