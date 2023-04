Slot avvisa: “La Roma non è solo Dybala. Apprezzo Mourinho quanto Guardiola”

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato della sfida delle 18,45 di domani sera dove la Roma ritroverà la squadra olandese, proprio come nella finale di Conference League, vinta proprio dai giallorossi, anche se domani sarà una partita totalmente diversa. Queste le parole del tecnico del club olandese:

Ha rivisto la finale di Conference League?

“Sì, certamente ho rivisto la partita. Non è stata poi così brutta, ma solo negli ultimi 10 minuti al massimo. Non ho mai parlato di quella partita con i ragazzi. Nella mia testa era molto meno bella di quanto non sia stata in realtà. Ho visto molti buoni attacchi. Siamo stati molto bravi ad essere offensivi e a creare occasioni”.

Come mai è stata comunque una sconfitta?

“È stato un vero peccato che l’unica occasione della Roma abbia portato ad un gol. Abbiamo giocato un calcio migliore di quello che pensavo. Ci sono stati molti spunti che utilizzerò nella riunione pre-partita di domani”.

Si aspetta un’altra partita del genere domani?

“Lo spero quasi. Perché così possiamo creare qualcosa con questo nuovo gruppo anche contro la Roma. Quasi nessun club riesce a farlo. Bisogna davvero cercare un ago in un pagliaio per creare occasioni all’avversario. E io ho viste tante partite della Roma. Il nostro approccio deve essere buono, quindi se riusciamo a giocare come in finale ho buone sensazioni”.

Cosa è cambiato in 11 mesi in entrambe le squadre?

“È difficile fare un confronto. Perché è anche difficile dire se siamo migliori dell’anno scorso. Lo diranno le prossime settimane. La Roma ha mantenuto la struttura della squadra e ha aggiunto alcuni giocatori. Questo ha dato ancora più qualità individuale”.

Dybala è il pericolo maggiore?

“Allora si rischia di sminuire gli altri. Pellegrini è un grande giocatore, Abraham è un buon attaccante, è forte. Hanno aggiunto un nazionale come Belotti. Ma Dybala è anche diventato campione del mondo”.

Apprezza Mourinho?

“Certamente. Il fatto che mi piaccia molto il calcio di Guardiola non significa che non possa apprezzare Mourinho. La sua bacheca di trofei parla da sé. Alla fine il calcio si basa sulla vittoria e non sulle occasioni o sul possesso palla. Soprattutto in una finale. Se c’è un allenatore bravo in questo, è Mourinho. Si può ottenere molto da questo. Sa sempre come creare una buona organizzazione. Anche questa è un’ottima qualità”.