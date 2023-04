Bayer Leverkusen-Union St. Gillos, probabili formazioni e dove vederla

Bayer Leverkusen-Union St. Gillos, match valido per i quarti di UEFA Europa League, è in programma questa sera alle 21 alla BayArena di Leverkusen. Tedeschi, favoriti sulla sorpresa Union SG, provano ad approfittare del fattore casa. Il match sarà in diretta su Sky Sport (numero 255 del satellite), all’interno di Diretta Gol, e in streaming su Sky Go e DAZN.

Bayer Leverkusen-Union St. Gillos, probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Adli. All. Xabi Alonso

UNION ST. GILLOISE (3-5-2): Moris; Kandouss, Burgess, Van Der Heyden; Nieuwkoop, Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin; Adingra, Boniface. All. Geraerts