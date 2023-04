Calciomercato Inter, Correa può essere la chiave per arrivare al difensore

L’Inter studia le strategie di mercato per arrivare agli obiettivi di mercato che si sono prefissati Marotta e Ausilio: queste strategie includono anche giocatori che non sono considerati fondamentali nel progetto nerazzurro e che potrebbero rientrare in scambi di mercato, tra cui Joaquin Correa.

Calciomercato Inter, Correa la chiave per arrivare a Milenkovic

Come riportato da Interlive.it, uno degli obiettivi dell’Inter è Nikola Milenkovic, difensore centrale in forza alla Fiorentina. Visti gli ottimi rapporti fra i viola e Alessandro Lucci, agente di Correa, i nerazzurri potrebbero pensare di offrire ai toscani proprio l’argentino, in cambio del serbo. Quello che è certo è che Correa saluterà l’Inter a giugno.