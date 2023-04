Calciomercato Inter, doccia gelata per la società milanese

Ci avevano sperato fino alla fine ma adesso non c’è più alcun dubbio. Chris Smalling, difensore inglese militante tra le fila romaniste, ha deciso. Rinnoverà con la squadra allenata da Josè Mourinho ponendo di fatto la fine ad ogni rumors circolato in questi ultimi giorni. L’Inter lo avevo puntato già da tempo e sperava magari che un rinnovo mancato potesse consentirgli di aggiudicarsi le prestazioni del forte difensore londinese. Ma purtroppo per i nerazzurri le cose non sono andate come speravano e di conseguenza ora l’esigenza di correre ai ripari per ciò che concerne il reparto arretrato, assume una priorità rilevante.

Calciomercato Inter, ora avanti con i rinnovi

Con l’affare Smalling quindi sfumato, adesso l’Inter deve fare in fretta con il discorso rinnovi. Primi fra tutti quelli riguardanti Bastoni e De Vrij. Mentre per il primo ancora si sta lavorando con lo scopo di raggiungere un accordo che soddisfi ambedue le parti, per l’olandese le cose sembrerebbero ormai fatte. L’ex Lazio d’altronde non ha mai fatto mistero di dare la priorità alla squadra allenata da mister Inzaghi e a quanto pare sarebbe già pronto una rinnovo valido fino al 2025 che prevedrebbe un biennale pari a 5 milioni. Primo step raggiunto quindi, ormai avanti con Alessandro Bastoni.