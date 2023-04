Calciomercato Inter, il rinnovo di Bastoni diventa una priorità | Marotta tenta l’ultimo assalto

Dopo la vittoria contro il Benfica all’Estádio da Luz per 0-2, sull’Inter di Simone Inzaghi è finalmente tornata a risplendere luce e speranza che quel periodo di buio, fin troppo lungo, da cui i nerazzurri venivano, sia stato archiviato e dovuto solamente a difficoltà psicologiche. La squadra del tecnico piacentino ha difatti giocato, l’11 aprile, probabilmente la partita più bella fin qui della sua stagione. Sia a livello fisico che tecnico e qualitativo; non scordiamoci inoltre la caratura dell’avversario, che in questa Champions League non aveva mai perso.

L’Inter, nonostante abbia giocato una partita quasi perfetta, deve ancora migliorare in attacco, per cercare di essere più cinica e, soprattutto, a mancare sono i gol degli attaccanti, Lautaro e Dzeko su tutti. Nella sfida contro Las Águias, però, l’Inter ha ancora una volta sottolineato la solidità difensiva in Champions League. Negli ultimi 3 scontri diretti nella competizione (4 se si considerano la sfida dell’anno scorso ad Anfield contro il Liverpool), infatti, i nerazzurri hanno subito 0 gol, grazie alle super prestazioni della propria difesa. Nella sfida dell’altro giorno, in difesa ad esaltarsi è stato soprattutto Alessandro Bastoni, autore di uno spettacolare assist per il gol di Barella, e premiato anche come MVP della gara. Per questo la società nerazzurra è ora al lavoro per sistemare la questione del suo rinnovo.

Calciomercato Inter, ora trattenere Bastoni è un obbligo

Alessandro Bastoni, che oggi compie 24 anni, all’Inter dal 2019, è ormai un perno della rosa e della difesa della squadra di Inzaghi e perciò la società di Viale della Liberazione si è messa già all’opera per trattare il suo rinnovo e non replicare l’accaduto con Skriniar. Il contratto del difensore italiano scadrà nell’estate del 2024 e per questo Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già avviato i contatti, da un po’ di settimane, con l’entourage del giocatore. Bastoni percepisce attualmente 2,8 milioni di euro a stagione, ma la sua richiesta sarebbe di 6 milioni di euro. L’Inter finora è arrivata a proporre fino a 4,5 milioni euro più bonus, ma la sensazione è che la società e Tinti (procuratore del giocatore) riusciranno a trovare un accordo. Per evitare che i top club, come il Manchester City che da anni segue il giocatore, possano strapparlo all’Inter, sarà necessario quindi che la società nerazzurra riesca a blindare il giovane gioiello.