Calciomercato Juventus, Allegri vuole il giocatore del Real | Le ultime

Il centrocampo della Juventus è pronto ad essere completamente ridisegnato alla fine della stagione, al netto delle vicende extra campo che riguarderanno i bianconeri. Il tecnico Massimiliano Allegri ha da sempre messo nel mirino Marco Asensio, centrocampista spagnolo del Real Madrid in scadenza di contratto a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Asensio potrebbe sfumare: rinnovo con il Real possibile

Stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate da “The Athletic“, Asensio potrebbe trovare l’accordo per restare a Madrid fino al giugno del 2027 o, addirittura, 2028. In questo caso sfumerebbe definitivamente il suo approdo a Torino a parametro zero.