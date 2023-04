Calciomercato Juventus, il brasiliano non convince più

Girato al Liverpool lo scorso settembre, Arthur sembrerebbe pronto a fare rientro alla base. Il giocatore brasiliano appartiene di fatto alla Juventus, nonostante giochi in Premier con i Reds. Per Ferrero quindi si presenterà una questione decisamente da risolvere. D’altronde il centrocampista verdeoro non è mai rientrato nei piani di mister Allegri. La sua permanenza a Torino non avrebbe alcun senso e magari da una sua cessione a titolo definitivo ci si potrebbe ricavare una somma che aggiunta a quelle provenienti da altre cessioni, permetterebbero alla vecchia signora di fare mercato la prossima estate.

Calciomercato Juventus, tra le ipotesi anche un ritorno in Brasile

Arthur non ha convinto neanche Klopp, allenatore del Liverpool. il quale lo ha schierato soltanto in un’occasione. La probabilità che torni in Italia è dunque pressoché una certezza. Con una nuova destinazione da trovare si sta facendo avanti anche l’ipotesi Fluminense. La squadra brasiliana infatti sarebbe pronta ad aggiudicarsi il cartellino del ventiseienne, garantendogli così un ritorno in patria, tra la sua gente. L’unico problema è rappresentato dall’ingaggio. Difficilmente infatti il club di Rio de Janeiro potrà garantirgli lo stesso identico stipendio che percepirebbe in Europa. Vedremo se la voglia di tornare a casa da parte di Arthur prevarrà su qualsiasi altro discorso di natura economica.