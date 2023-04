Calciomercato Juventus, l’ultima idea a centrocampo porta alla serie B | Di chi si tratta

Negli ultimi giorni la società bianconera è sempre più impegnata a dover svolgere diverse pratiche di mercato. La Juventus ha sicuramente da dover risolvere alcune questioni riguardanti i rinnovi contrattuali, visto che sono molti i bianconeri in scadenza di contratto. I giocatori in questione sono: Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Ángel Di María, Arkadiusz Milik, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Carlo Pinsoglio.

Oltre a loro, la dirigenza bianconera, composta dal nuovo presidente Gianluca Ferrero e dal direttore generale Maurizio Scanavino, dovrà pensare e decidere il futuro di Dušan Vlahović, visto che la sua permanenza a Torino non è più scontata. Nonostante le molteplici prassi da dipanare, la società della Vecchia Signora sta già iniziando ad osservare alcuni giocatori per la prossima stagione. Così, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il giocatore per il centrocampo che sarebbe finito sotto il mirino della Juventus, sarebbe Matteo Prati.

Calciomercato Juventus, la scelta per il centrocampo ricadrebbe su Matteo Prati

Matteo Prati, centrocampista in carica alla Spal, dove è arrivato la scorsa estate dal Ravenna, sta attirando a suon di grandissime prestazioni l’interesse di tantissimi big club, come la stessa Juventus. Il classe 2003, che sta giocando con gli emiliani per cercare di non retrocedere in Serie C, ha dovuto subire il cambio finora di 3 allenatori – prima Venturato, poi De Rossi e ora Oddo. Nonostante le difficoltà della squadra il centrocampista dotato di grandissime qualità tecniche, si sta mettendo in mostra; per lui finora 15 apparizione in Serie B, 2 gol e 1 assist. Sul giocatore è quindi ricaduto l’interesse della Juventus, che però non è l’unica squadra piemontese sul giocatore, visto che su di lui è forte anche il Toro. La valutazione del giocatore, attualmente, si aggira sui 100mila euro, per questo per la Juventus non dovrebbe essere un problema portarlo a Torino: dipende tutto quindi dalla volontà della società.