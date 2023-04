Calciomercato Lazio, allarme rientrato per l’attaccante: rimane fino alla scadenza

Oltre a preparare la prossima partita di campionato Sarri e la Lazio tornano a guardare il mercato. I biancocelesti sono scoperti in alcuni ruoli e dovranno fare in modo di colmarli. Per il terzino sinistro sembra che il problema si sia risolto bloccando Valeri, sembrerebbe che Lotito abbia chiamato personalmente l’agente del calciatore chiedendo di aspettare e non accettare altre richieste. Altro problema in via di risoluzione è quello legato a Luis Alberto, difatti “Il Mago” è riuscito a trovare quella sintonia con Sarri, che mancava ad inizio anno.

Lazio, Luis Alberto fondamentale

Tanto si è parlato di Luis Alberto in uscita dalla Lazio, già nella scorsa sessione di mercato estiva, il fantasista biancoceleste volevo tornare in Spagna. Dura è stata la convivenza con Sarri i primi periodi, tra ritardi in allenamento ed assenze ingiustificate, il numero dieci ha rischiato di essere messo fuori rosa. Ora la “musica” è cambiata, lo spagnolo è diventato il sergente ufficiale in campo del tecnico toscano affidando a lui qualsiasi tipo di mansione. Con ogni probabilità Luis Alberto rispetterà il suo contratto in scadenza nel 2025.