Calciomercato Lazio, Tare accelera per Uribe | L’offerta

Come riportato nella giornata di ieri, la Lazio è fortemente interessata a Uribe, mediano del Porto, in scadenza di contratto a giugno. Non manca la concorrenza, ma Tare prova ad anticiparla.

Calciomercato Lazio, Tare prova a convincere Uribe

Su Uribe c’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid, per questo la dirigenza della Lazio prova a giocare in anticipo. L’offerta per il calciatore dovrebbe essere di 2 milioni di euro a stagione per tre stagioni. Offerta importante, per una pista che va seguita con attenzione.