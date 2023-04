Calciomercato Milan, il belga pronto a lasciare

Complici sicuramente delle prestazioni mai del tutto convincenti, anzi decisamente insufficienti, Divock Origi è pronto a lasciare il Milan. Con le sue 27 presenze caratterizzate da soli 2 gol e un assist, l’attaccante belga ma di origini keniote sembrerebbe propenso a cambiare aria. Decisione questa che soddisfarebbe entrambe le parti. Se da una parte l’ex Liverpool vuole giocare di più e con più continuità, dall’altra la società sa bene che non ha alcun senso tenere un calciatore che fino ad oggi ha deluso le aspettative. Da notare inoltre che nella gara andata in scena ieri sera, valevole per i quarti di Champions, i rossoneri pur aggiudicandosi il primo atto con un misurato 1 a 0, non hanno schierato neppure un solo acquisto della recente sessione di mercato estiva. Dimostrazione questa che molto probabilmente la recente campagna acquisti ha deluso molto le aspettative.

Calciomercato Milan, intanto si fa avanti una squadra inglese

Con Origi quindi pronto a fare le valigie, si fa nel frattempo avanti una squadra inglese pronta ad aggiudicarsi il cartellino del belga. Si tratta dell’Aston Villa di Unai Emery. La squadra di Birmingham attualemnte occupa il sesto posto in classifica e sta lottando per riuascire ad entrare in una coppa europea. Una sua eventuale qualificazione significherebbe rinforzare la rosa, magari con profili di esperienza e che già conoscono il campionato inglese. Origi sembrerbbe fare proprio al caso loro.