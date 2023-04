Calciomercato Milan, Maldini punta il giocatore del Napoli in scadenza

Il Milan vuole pescare in casa Napoli per la prossima stagione. Maldini e Massara stanno valutando sulle possibilità di diverse uscite a centrocampo: Bakayoko, Adli e Vranckx potrebbero partire a fine stagione, chi in via definitiva e chi in prestito, e per questo motivo i rossoneri sono chiamati a un rinforzo importante in mediana.

Calciomercato Milan, idea Zielinski a parametro zero

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli a parametro zero al termine della prossima stagione c’è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco classe ’94 è in scadenza e non ha ancora rinnovato con il club azzurro. Il prezzo del suo cartellino è notevole (circa 40 milioni di euro), ma considerato che si tratta di un giocatore in scadenza il Diavolo potrebbe acquistarlo ad un prezzo più ridotto.