Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante della Premier League | Le ultime

A Casa Milan si è già attivi sul fronte del mercato. La stagione della squadra di Stefano Pioli, con l’avvio del mese di aprile, è entrata nel momento più caldo dell’anno, ma nonostante ciò Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per la questione mercato, in vista della prossima sessione che si avvicina sempre di più. Oltre a molte prassi riguardanti i rinnovi contrattuali – uno su tutti quello di Rafael Leão – la società rossonera ha già iniziato a monitorare alcuni nomi, su cui si tenterà l’affondo in estate, per la prossima stagione. Nelle ultime ore quello più in voga accostato al Diavolo è stato quello di Adama Traoré.

Calciomercato Milan, Adama Traoré è un’occasione a parametro zero

Il nome di Adama Traoré, esterno destro spagnolo attualmente in carica ai Wolves, è da molto tempo che gira in Italia, visto che infatti l’ex Barcellona era stato accostato più volte al Napoli, ma questa volta l’interesse del Milan su di lui sembra sempre molto forte. In questa stagione il classe ’96 sta trovando poche opportunità e poco minutaggio con i Lupi, anche dopo l’arrivo di Julen Lopetegui. Per lui fin qui le presenze complessive in tutte le competizione ammontano a 33 (ma con soli 1624′), in cui ha trovato 3 gol e fornito 3 assist. Il contratto del giocatore cresciuto nella cantera blaugrana e che ha nella velocità e nella forza le sue qualità maggiori, scadrà il prossimo 30 giugno e, così, per il Milan l’acquisto del giocatore potrebbe essere una grandissima occasione e un affare dal punto di vista tecnico, ma anche economico.