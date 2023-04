Calciomercato Roma, Aouar al Campus Biomedico | Pinto stringe i tempi

Grossi passi in avanti per anticipare la concorrenza su Aouar

Che la Roma sia interessata al ventiquattrenne franco-algerino in scadenza di contratto con il Lione Houssem Aouar è cosa nota, ma durante le festività di Pasqua ci sono stati passi in avanti.

Calciomercato Roma, ci si muove in anticipo per Aouar

Aouar nel giorno di Pasquetta è stato al Campus Biomedico di Trigoria per sostenere una serie di visite mediche, accompagnato da un medico della Roma. Che sia un calciatore in orbita Adidas, che diventerà presto sponsor tecnico della Roma, oltre che già di Mourinho, Dybala e Wijnaldum, aggiunge qualche indizio in più sulla possibilità di chiudere il colpo.