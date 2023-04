Calciomercato Roma, fissato il prezzo per Abraham

Non è da escludere una partenza di Tammy Abraham in estate

Non certo l’annata che ci si aspettava, almeno fino ad ora, per Tammy Abraham. Dopo l’ottimo primo anno in Italia in questa stagione sta deludendo le aspettative.

Calciomercato Roma, per Abraham servono 45 milioni di euro

Per questo motivo la sua permanenza alla Roma sta diventando sempre più dubbia. Le sirene inglesi continuano a suonare e Pinto dunque fissa un prezzo sotto il quale non si scende: per acquistare Abraham servono 45 milioni di euro. Nel caso di partenza dell’attaccante inglese, il tesoretto raccolto andrebbe totalmente nel trovare un valido sostituto.