Calciomercato Roma, tegola per le casse giallorosse: Mourinho valuta le dimissioni

Clamoroso colpo di scena in casa Roma, che potrebbe vedere fallire il suo piano mercato. Nelle ultime ore sembrerebbe che Justin Kluivert, in prestito al Valencia, abbia subito un infortunio piuttosto duro e potrebbe tenerlo fuori fino a fine stagione. Se così fosse, il club spagnolo potrebbe decidere di non esercitare il riscatto di 15mln di euro in favore dei giallorossi. Brutta tegola per la Roma che vede sfumare l’obiettivo di costruire una rosa competitiva. Pinto chiamato a risolvere la situazione.

Roma, vendere per trattenere Mou

Pinto, oltre al problema Kluivert, dovrà pensare anche agli altri esuberi come Vina e Carles Perez. Il piano è quello di racimolare un tesoretto da poter reinvestire sul mercato, ma la situazione dell’olandese, non rende felice il tecnico lusitano che potrebbe decidere di dimettersi, anche a stagione in corso.