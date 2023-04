Dramma nel Volley: trovata morta la 18enne Julia Ituma

Dramma nel Volley: Julia Ituma, 18enne opposto della Igor Novara volley, è stata trovata morta dopo essere precipitata da una finestra dell’hotel di Istanbul dove soggiornava con la squadrain occasione della trasferta di Champions League contro l’Eczacibasi.

Ituma, Farnesina: “Stiamo seguendo la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma”

“Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”. Questo si apprende dalle fonti della Farnesina.

Ituma, Berruto: “Sono sconvolto”

“Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”. Queste le parole su Twitter dell’ex ct della nazionale maschile di Volley Mauro Berruto.