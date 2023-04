Feyenoord-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Feyenoord-Roma, incontro valido per i quarti di finale di UEFA Europa League, è in programma questa sera alle 18.45 allo stadio Feijenoord di Rotterdam. Padroni di casa, in ottima condizione e primi in campionato, proveranno a vendicare la finale di UEFA Conference League della passata stagione vinta per 1-0 dai giallorossi a Tirana; Roma che, invece, vorrà giocarsi bene la chance dell’andata e arrivare all’Olimpico con un vantaggio. Il match sarà disponibile su DAZN, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming sulle app DAZN e Sky GO.

Feyenoord-Roma, probabili formazioni

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Peders, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kocku, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho