Il giovedì del betting, Europa League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Feyenoord-Roma

Si parte con i quarti di finale di Europa League, che vedono in campo alle 18.45 Feyenoord e Roma. Le due squadre si sono già scontrate lo scorso anno, quando la Roma ha battuto gli olandesi proprio nella finale di Conference League. Le due squadre sono cambiate rispetto a quella gara, quindi ci si può aspettare una gara diversa. I bookmakers quotano il segno 1 a 2.45, segno X a 3.2 e segno 2 a 3.2 su Sportbet.

Juventus-Sporting Lisbona

Alle 21 scende in campo anche la Juventus, che ospita lo Sporting Lisbona. I bianconeri arrivano dalla sconfitta in campionato con la Lazio, ma in un match che comunque ha dato buoni segnali, lo Sporting invece ha eliminato agli ottavi una tra le favorite alla vittoria finale ovvero l’Arsenal. I bookmakers quotano il segno 1 a 1.83, segno X a 3.55 e segno 2 a 5.2 su Sportbet.